Как пашиняновская власть улиц погубит Армению - назад в средневековье

Так уж повелось, что демократия считается лучшей формой правления, а все остальное - отсталостью и злом. Теоретически оно, конечно, верно, но даже "супер-пупер" демократические страны мира порой демонстрируют крайнюю несовершенность хваленой системы.

Известный афоризм премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля о том, что демократия - наихудшая форма правления, если не считать остальные, на самом деле и менее века назад, когда он жил, и сегодня имеет вполне достоверные основания. Вкратце, реалии таковы, что политики, манипулируя общественным сознанием, приходят во власть, но заботятся лишь о своих интересах, забывая о народе, и зачастую действуют вопреки его нуждам и чаяниям. За примером далеко ходить не надо, миграционный кризис в Европе - блестящий пример глубоких противоречий между народом и властью. Однако, когнитивные стереотипы управляют сознанием абсолютного большинства человечества, и демократия, как венец творения политической мысли, принимается как непоколебимая догма во всем мире.

Как известно, видов демократического правления относительно немного и все они, с теми или иными отличиями, фактически, дублируют друг друга. Тем не менее, соседняя Армения, в лучших традициях причудливой национальной идеи о собственной исключительности, пришла к наихудшему варианту самой худшей (по Черчиллю) формы управления государством, продукту ее вырождения - власти улицы.

В Армении сегодня правит улица и чернь, а, с позволения сказать, властям, приходится идти у них на поводу. Со времен Аристотеля такое состояние страны называется охлократией и справедливо считается, что приводит она к хаосу, упадку и коллапсу государства.

Напомним, что народные волнения, охватившие всю страну в начале года, привели к "ненасильственной" смене власти, в ходе которой "добровольно" ушел узурпатор-плутократ Серж Саргсян, а его место на посту премьер-министра оказался Никол Пашинян - личность не бесталанная с точки зрения демагогии и популизма, но абсолютный ноль в политике, экономике и прочих премудростях, необходимых "каноническому" государственному мужу. С тех пор народ Армении вошел во вкус и, умело манипулируемый лидером-популистом, активно правит балом - "продавливает" его максимы, фактически подменяя собой более или менее адекватный парламент, где номинальное большинство принадлежит представителям и ставленникам прежней власти.

"Мой народ - не весь, конечно, но значительная его часть - вдруг стал похож на дремучих людей средневековья, наилучшим, пьянящим развлечением для которых было зрелище казни господ на лобном месте. А самой невинной утехой у нас стало кондовое хамство - им поражено общество с самого верха донизу. Мало кто в состоянии при этом осознать, что хамство на самом деле - это счастье лакеев; оно перепадает им во время революций, но... на очень короткое время", - сетует автор статьи в "Голос Армении" Григор Апоян, по мнению которого, Армения остро нуждается в нормальной власти, препятствием чему является "патологическое неумение его народа" прийти к какому-либо консенсусу.

Собственно, Пашинян за 4 месяца правления действительно умудрился наломать немало дров. Опьяненный своим неожиданным вознесением, "уличный" премьер вознамерился развернуть Армению к России задом, а к Западу, соответственно, передом. Однако, сказочные сценарии на то и сказочные, чтобы в реальной жизни не существовать. Облом случился с химерой вступления в ЕС и НАТО, зато получилось разгневать не на шутку традиционного патрона, Москву. Обе западные структуры ограничиваются протокольными любезностями, а военный альянс на саммите в Брюсселе преподнес Еревану и "вишенку на торт" - подтвердил свою приверженность территориальной целостности Азербайджана. Тем временем, Армения так и осталась крайне зависимой от России, попросту изменился ее тон, с прежнего - дружески-уважительного на официально-холодный, но, как и прежде, не терпящий возражений. Неуклюжие реверансы быстро протрезвевшего Пашиняна не возымели эффекта. Недоверие к нему Москвы остается неизменным.

Еще менее впечатляющи "победы" новых властей на внутреннем фронте. На самом деле, даже при наличии недюжинных способностей в сфере государственного управления новая власть не имеет ни времени, ни возможностей, продемонстрировать какие-либо подвижки в области социально-экономического развития. Захватническая политика в отношении Азербайджана, от которой Пашинян и не думает отказываться, не оставляет шансов его стране в обозримом будущем зажить нормальной жизнью. Изоляция от региона, плачевное состояние промышленности и бизнеса, скудость внешних рынков само собой определяют бедственное положение страны и населения, без какой-либо перспективы улучшения. Громкие уголовные дела против представителей бывшего политического и военного руководства страны, арест экс-президента Роберта Кочаряна и возбуждение уголовного дела против генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, при всей своей сенсационности, не дали искомого результата. Даже неизменно успешная в армянской политике карабахская карта, несмотря на попытку незадачливого премьера взвинтить ставки, не сработала - революционное воодушевление сменяется трезвым осознанием реалий, соответственно, и рейтинг народного вожака уличных протестов неуклонно идет на убыль.

Но что тогда ждет страну? Конечно, предсказывать дальнейшее развитие событий мы не станем. Армения на деле доказала свою исключительную непредсказуемость. Однако, при сохранении текущего расклада логично полагать, что "закусивший удила" народ вновь попытается сменить очередную бездарную власть. Такова историческая тенденция охлократии, которая наблюдалась и при распаде Римской Империи, и крахе Российской, и после свержения Муаммара Каддафи в некогда стабильной и самодостаточной Ливии. Где-то охлократию сменяет диктатура, где-то раскол на "лоскутные" территории полевых командиров, нередко приходит внешнее управление. Однако, какое-то время она сеет хаос, разруху и беззаконие. Гражданские права, стабильность и безопасность исчезают. Само существование государства, его суверенитет находятся под угрозой. Однако, хочется надеяться, что подобного "апокалипсиса" не будет, так как анархия и нестабильность в Армении, опасны для всего региона.

Другой сценарий менее тревожный, но тоже вполне реальный, может быть таков, что власть в стране вновь перейдет к прежней, столь ненавистной, но рабочей политической системе. Народ Армении, уже вкусивший все "прелести" революционной свободы, вероятно, вскоре сможет "выбрать" все то же,"до боли знакомое", но, безусловно, "меньшее зло".

Р.Рахибоглу