Президент Ильхам Алиев: В сегодняшнем развитии Азербайджана есть и вклад парламента страны

В сегодняшнем развитии Азербайджана есть и вклад парламента страны.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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