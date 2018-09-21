Президент Ильхам Алиев: Новое руководство Армении должно внести серьезные изменения в свою политику
21 сентября 2018 15:33 547
Новое руководство Армении должно внести серьезные изменения в свою политику.
Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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