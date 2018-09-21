Кого еще Пашинян "уложит на асфальт"?

Похоже, что новый премьер Армении Никол Пашинян после очередного ночного обострения психоневратического расстройства возомнил себя помесью Ришелье с Талейраном. В отношении своих вчерашних союзников он ведет себя как хозяин своего слова: захотел - дал, захотел - забрал обратно.

Подлость, жульничество и откровенная трусость заставляют отворачиваться от нового словообильного премьера все большее число прежних союзников. Так, армянские СМИ передают слова кандидата на пост мэра Еревана Наиры Зограбян. "Пусть никто и не думает о том, что может привести народ в Национальное собрание и заставить, к примеру, меня, Наиру Зограбян, проголосовать за что-то, за что я не хочу. Однажды народ мобилизовался для избавления от режима Сержа Саргсяна, и если они думают, что, постоянно произнося революционный словарный фонд: "уложу на асфальт", "размажем по стенам" и другие непонятные высказывания, они приведут людей, чтобы оказать давление на НС, я говорю: не сможете. И не сделаете. Так что вопрос внеочередных парламентских выборов мы еще обсудим, и какое бы ни приняли решение, это будет нашим политическим решением, и пусть никто не думает, что может угрожать нам частью народа. "Приведу, подавлю и проголосуете". Нет! Вы перешли все границы цивилизованной политической культуры и отношений", - сказала кандидат от ППА.

То, что Пашинян ведет себя как нашкодивший кот, ищущий, куда бы спрятаться и оттуда безнаказанно помяукать, - это и так понятно. И как только ситуация потребует волевого и однозначного решения, он предпочтет поступить по принципу "чемодан - вокзал". А потом хоть трава не расти. Если же этот политический лилипут почувствует силу, то вчерашние союзники ему будут нужны как рыбе - зонтик. И надяться на силу данного Пашиняном слова (он - хозяин, когда захочет, заберет обратно, или на асфальт уложит - с такого станется) вообще не приходится.

Но другой кандидат, ранее поддерживавший Никола - "борца с коррупцией", представитель альянса "Свет" Арам Саркисян не оставляет попыток вразумить Пашиняна. "Подумайте, как вы пойдете на внеочередные выборы. Потому что перечисленные мной силы стояли рядом с вами и заявили, что мы - сторонники внеочередных выборов... Тот же конституционный референдум будет и в Национальном собрании. И люди, которые однажды вам помогли, могут больше не помочь", - цитируют армянские СМИ слова Саркисяна.

Но более чем вероятен иной вариант развития событий - в Армении есть асфальтированные дороги и уложить на них можно многих.

Заур Мехдиев