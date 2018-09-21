Глава дипмиссии Аргентины в Азербайджане удостоен почетного звания «Посол культуры»

Посол Аргентины Карлос Данте Рива посетил Центр перевода Азербайджана. Затронув совместные проекты посольства с Центром, он отметил значимость проделанной работы в сфере сближения мировых культур и укрепления дружеских отношений между народами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Наши совместные проекты за последние три года создали нерушимый мост между нашими странами и народами. Успешно изданы и презентованы на азербайджанском языке книги Адольфо Био Касареса "Изобретение Мореля", Марии Елены Уолш "Дайлан Кифки", близится к завершению работа над переводом и изданием произведения знаменитой аргентинской писательницы Клаудии Пиньеро "Маленькая удача". Уверен, это сотрудничество будет еще более плодотворным", - отметил Карлос Данте Рива.

Поведав о скором завершении своей дипломатической миссии в Азербайджане, посол поделился впечатлениями о сотрудничестве с Центром: "На протяжении всех пяти лет своей дипломатической деятельности в Азербайджане я ощущал теплое и чуткое отношение Центра перевода, укоренившее во мне чувство глубокого родства. Я покидаю Азербайджан так, словно разлучаюсь с отчим домом", - сказал Карлос Данте Рива.

Затем посол выступил с предложением об очередном совместном проекте - переводе и издании в Азербайджане книги "El Tango una danza" ("Танец танго"), которая позволит азербайджанскому читателю окунуться в удивительно чувственный, завораживающий мир танго, выразив уверенность в том, что книга будет интересна широкому кругу читателей.

В конце встречи Карлосу Данте Риве был вручен почетный диплом "Посол культуры" Центра перевода Азербайджана за его особые заслуги и исключительный вклад в развитие культурно-литературного взаимодействия между Аргентиной и Азербайджаном.

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