Президент Ильхам Алиев: Мы соединяем нефтепроводами Каспийское море с Черным, Средиземным морями, а Азербайджан - газопроводом с Европой
21 сентября 2018 18:45 201
Мы соединяем нефтепроводами Каспийское море с Черным, Средиземным морями, а Азербайджан соединяем газопроводом с Европой.
Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!