Президент Ильхам Алиев: Шаги нового правительства Армении показывают, что между этими людьми нет никакого единства и это источник большой угрозы для региона
21 сентября 2018 18:54 193
Шаги нового правительства Армении показывают, что между этими людьми нет никакого единства и это источник большой угрозы для региона.
Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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