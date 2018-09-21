Президент Ильхам Алиев: Превращение Азербайджана в один из транспортных центров - уже реальность
21 сентября 2018 18:59 187
Превращение Азербайджана в один из транспортных центров - уже реальность.
Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на торжественном заседании Милли Меджлиса, проведенном по случаю 100-летия азербайджанского парламента, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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