Учения НАТО в Баку - ФОТО
21 сентября 2018 20:16 308
В Баку в рамках программы Концепции оперативных возможностей НАТО проведено учение по самооценке первого уровня вертолетной пары азербайджанской армии, говорится в пятницу в сообщении минобороны Азербайджана.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе учения было оценено соответствие оснащения, оборудования, средств связи и других необходимых оперативных возможностей пары стандартам НАТО, а также выполнение тактических задач во время различных операций.
Мониторинговая группа НАТО и специалисты ВВС Турции наблюдали за процессом оценивания пары.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!