Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой Международной федерации дзюдо - ФОТО

21 сентября 2018 20:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в пятницу в рамках торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по дзюдо в Баку встретились с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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