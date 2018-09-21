Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с главой Международной федерации дзюдо - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи в пятницу в рамках торжественной церемонии открытия Чемпионата мира по дзюдо в Баку встретились с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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