Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мали
21 сентября 2018 21:48 190
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Ибрагима Бубакара Кейту, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Республики Мали - Днем независимости. Надеюсь, что связи между Азербайджаном и Мали всегда будут развиваться и расширяться. В этот знаменательный день передаю вам мои наилучшие пожелания, желаю вашему дружественному народу мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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