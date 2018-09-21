Президент Ильхам Алиев поздравил главу Мали

21 сентября 2018 21:48

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Ибрагима Бубакара Кейту, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю вас и ваш народ с национальным праздником Республики Мали - Днем независимости. Надеюсь, что связи между Азербайджаном и Мали всегда будут развиваться и расширяться. В этот знаменательный день передаю вам мои наилучшие пожелания, желаю вашему дружественному народу мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az