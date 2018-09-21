Вице-спикер Госдумы РФ: Баку и Москва неизменно стремятся к построению долгосрочных партнёрских отношений

Стремление России и Азербайджана к построению долгосрочных, взаимовыгодных партнёрских отношений остаётся неизменным. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, который 21-22 сентября принимает участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летнего юбилея парламента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на российскую "Парламентскую газету".

В пятницу Неверов вместе с депутатами Государственной Думе принял участие в торжественном заседании Милли Меджлиса. Члены делегации также прогулялись по старому городу Баку вместе с главой парламентской группы дружбы с азербайджанской стороны Али Гусейнли.

Вице-спикер отметил, что Россия и Азербайджан исторически близки друг другу.

"В 1918 году парламент Азербайджанской демократической республики возглавлял Алимардан-бек Топчебашев, который до того руководил мусульманской фракцией в Государственной думе Российской империи I созыва. С тех пор многое изменилось, но неизменным осталось стремление России и Азербайджана к построению долгосрочных, взаимовыгодных партнерских отношений", - написал Неверов в Facebook.

Также парламентарий подчеркнул, что одним из главных вопросов совместной повестки России и Азербайджана является ратификация Конвенции "О правовом статусе Каспия", которая была подписана лидерами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана 12 августа 2018 года, а также приведение внутреннего законодательства этих стран в соответствие с указанным документом.

Сергей Неверов поздравил азербайджанских коллег с юбилеем и выразил уверенность, что впереди парламентариев двух стран ждёт "еще не один век добрососедского сотрудничества".