Председатель Национальной ассамблеи Болгарии: Азербайджан развивается как современное государство
Отрадно, что спустя 100 лет независимый Азербайджан развивается как современное государство. Об этом сказала председатель Национальной ассамблеи Болгарии Цвета Караянчева, выступая на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Караянчева отметил, что Азербайджанская Демократическая Республика функционировала в течение короткого времени, однако несмотря на это сыграла важную роль в последующей истории Азербайджана.
"Азербайджанская Демократическая Республика впервые на мусульманском Востоке предоставила равные избирательные права мужчинам и женщинам и предприняла ряд подобных важных прогрессивных шагов. Отрадно, что спустя 100 лет Азербайджан продолжает свой путь демократического развития и развивается как современное государство", - сказала Караянчева.
Она подчеркнула, что Болгария придает особое значение связям с Азербайджаном.
"Между нашими странами налажены связи сотрудничества в различных сферах. Между парламентами Азербайджана и Болгарии существуют связи, основанные на взаимоуважении", - сказала она.
Председатель отметила, что Азербайджан и Болгария плодотворно сотрудничают и в рамках международных организаций. Болгария вносит свой позитивный вклад в переговоры, проводимые между Азербайджаном и Европейским Союзом.
"Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы, в том числе Болгарии. Также должна отметить, что имеется достаточно широкий потенциал для еще большего расширения сотрудничества между двумя странами. Считаю, что подписание Совместной декларации о стратегическом партнерстве между нашими странами создает благоприятную почву для расширения нашего сотрудничества. Мы можем расширить наше сотрудничество в области энергетики, сельского хозяйства, торговли и др.", - сказала председатель Национальной ассамблеи Болгарии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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