Британский парламентарий: Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена
Нагорно-карабхский конфликт должен разрешиться в короткий срок, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал руководитель межпарламентской группы дружбы Великобритания - Азербайджан Боб Блэкман, выступая на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.
Он сказал, что празднование 100-летнего юбилея парламента Азербайджана является событием, обладающим большим значением.
"В Азербайджане 100 лет назад женщинам было предоставлено избирательное право. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала короткое время, однако азербайджанский народ через 70 лет восстановил свою независимость", - сказал Блэкман.
Выразив удовлетворение уровнем сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном, Боб Блэкман сказал, что Британия непосредственно участвует в экономике Азербайджана.
"Сегодня азербайджано-британские связи расширяются в различных сферах. Встречи высокого уровня также играют важную роль в укреплении наших связей", - сказал парламентарий.
Он отметил, что сегодня в результате демократического развития Азербайджан превратился в страну, открывающуюся в мир.
"Страна успешно проводит важные международные мероприятия, в том числе, песенный конкурс "Евровидение", Европейские игры, соревнования Формулы 1. За последние восемь лет я посещал Азербайджан шесть раз и являюсь очевидцем развития страны", - сказал он.
Депутат британского парламента отметил важность выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, связанных с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.
"Этот конфликт, длящийся долгое время, должен разрешиться в короткий срок, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена", - сказал он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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