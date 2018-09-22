Ибрагим Ахмед Омар: Судан намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном
Судан намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал председатель Национальной Ассамблеи Судана Ибрагим Ахмед Омар, выступая на торжественном заседании, посвященном 100-летию азербайджанского парламента.
Он отметил, что торжественное проведение 100-летия парламента Азербайджана представляет большое значение.
"Парламенту принадлежит большая роль в области усиления принципов свободы, демократии, справедливости и равноправия между людьми. Парламент - один из основных устоев демократического строительства. Законодательный орган одновременно является структурой, устанавливающей связи между государством и обществом. То, что Азербайджан так торжественно отмечает эту дату, следует считать высокой оценкой законодательного органа", - сказал он.
Председатель подчеркнул, что Судан поддерживает с Азербайджаном связи на высоком уровне.
"Наша страна стала одним из первых государств, признавших независимую Азербайджанскую Республику и открывших в 1993 году посольство в столице Баку. Судан намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном. Сформировавшийся между руководителями наших стран политический диалог на высоком уровне оказывает позитивное влияние на доведение межпарламентского сотрудничества до достойной отметки. Наше участие в нынешнем мероприятии служит наглядным примером интереса к развитию межпарламентских связей и важности роли парламентов в укреплении связей между нашими странами. Парламентская дипломатия, являясь одним из важнейших направлений внешней политики, во многом содействует официальной дипломатии", - сказал Ибрагим Ахмед Омар.
Председатель Национальной Ассамблеи Судана отметил, что в последние годы связи между странами развиваются по восходящей.
"Подписаны 16 соглашений в различных сферах. Есть хорошие возможности для расширения сотрудничества в региональной и международной плоскости", - сказал председатель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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