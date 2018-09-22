Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой вручена медаль Международного комитета справедливых игр - "За особые заслуги" - ФОТО

Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за успехи в мире спорта и пропаганду "Справедливых игр" была вручена медаль Международного комитета справедливых игр - "За особые заслуги".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Вручение высокой награды состоялось в ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и членов семьи с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером 21 сентября в Баку.

На встрече было отмечено, что чемпионат мира по дзюдо проходит в Баку на высоком уровне. Было сообщено, что Азербайджан стал местом регулярного проведения престижных спортивных мероприятий.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан вносит вклад в международное спортивное сотрудничество, в нашей стране на государственном уровне проявляется забота о спорте, азербайджанские спортсмены достигают больших успехов.

На встрече было отмечено, что с Международной федерацией дзюдо осуществляется успешное сотрудничество, подчеркнуто, что Азербайджан является одним из активных членов этой структуры, выражена уверенность в том, что в дальнейшем сотрудничество будет еще более расширяться.