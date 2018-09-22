Эльхан Алескеров: Азербайджан с помощью России выходит на более широкие просторы - ВИДЕО

25 сентября состоится рабочий визит президента России Владимира Путина в Азербайджан. В рамках визита российского президента в Баку состоятся переговоры на высшем уровне, а также будет проведен российско-азербайджанский межрегиональный форум. Что ожидает Азербайджан от визита Владимира Путина? С этим вопросом корреспондент "Москва-Баку" обратилась к руководителю экспертного совета Baku Network, доктору философии, политологу Эльхану Алескерову, передает Day.Az.



- Визит Владимира Путина в Азербайджан состоится сразу после визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сочи. И это задает интригу - что же происходит? Какие переговоры проходят в верхах между Азербайджаном и Россией? Известно, что отношения между нашими странами носят стратегический характер. Это говорили и главы двух государств, и политики, обозреватели, которые отмечают эти взаимные контакты и встречи на различных уровнях.



Визит Владимира Путина в Баку добавляет интриги, потому что главная проблема Азербайджана - это карабахская проблема. Вся общественность Азербайджана рассматривает отношения с соседними странами, в частности с Россией, через эту призму,- когда же конфликт будет урегулирован. Значение РФ в этом вопросе большое, поэтому ей уделяется особое место в этих рассуждениях. Россия является влиятельным членом ОБКБ, куда входит Армения, есть другие экономические факторы определенного воздействия российской политической элиты на Армению, которая оккупировала не только Нагорный Карабах, но и прилегающие районы. Поэтому этот острый вопрос будет рассматриваться в верхах и главным ожиданием станут именно продвижения в этом вопросе. Ведь с приходом премьер-министра Никола Пашиняна изменилась риторика у армянских руководителей.



Российско-азербайджанские отношения - это гарант стабильности на Южном Кавказе. Мы знаем, что в регионе происходят определенные изменения - Грузия хочет вступить в НАТО, в Армении произошли правительственные изменения, которые свидетельствуют о том, что она взяла прозападный курс. В этой ситуации значение азербайджано-российских отношений значительно возросло. Подкрепляющим фактором является экономическое сотрудничество с РФ, которое дает нашим странам возможность развивать не только свои ненефтяные секторы, но и последним договором совместно разрабатывать нефтегазовые ресурсы на Каспии. Все это произошло после успешного подписания совместной конвенции по Каспию, которая существенно освободила поле для развития российско-азербайджанских отношения на Каспии. Конечно же, существенным моментом является и развитие военно-политического сотрудничества. Мы знаем, что РФ - поставщик военной техники в Азербайджан и дальнейшее развитие этого сотрудничества также имеет смысл.



Но кроме двухсторонних отношений и карабахского конфликта, сотрудничеству между Азербайджаном и Россией придает фон и глобальная политика - это общая антитеррористическая война, которая ведется в мире. РФ - главный участник военных действий против террористов в Сирии. Это подкрепляет необходимость дальнейшего сотрудничества между нашими странами. В ходе визита Путина в Азербайджан, я думаю, будут рассматриваться не только региональные проблемы, но и более крупные геополитические проекты.



Безусловно, Азербайджан является тем мостом, который способствует развитию для России отношений в трехстороннем формате. В частности, с Ираном. Азербайджан сыграл существенную роль в развитии железнодорожного проекта "Север-Юг", выделив, в том числе, кредит иранской стороне для строительства железнодорожных путей. Не малую роль для усиления стабильности в регионе играют отношения с Турцией. Формат Москва-Баку-Анкара вносит элемент стабильности, и, конечно же, роль Азербайджана в этом весьма немаловажная. Думаю, что в дальнейшем, после визита Владимира Путина в Баку, мы будем свидетелями того, что отношения между нашими странами только усилятся. Это проявляется не только в двухстороннем или трехстороннем формате. Недавно Азербайджан объявил о желании вступить в ШОС - "шанхайскую пятерку" в качестве наблюдателя, думаю, что это обращение будет рассмотрено положительно. Азербайджан с помощью России выходит на более широкие просторы. Как Баку способствует формированию различных форматов для Москвы, так и Москва способствует усилению внешнеполитической позиции Азербайджана.

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