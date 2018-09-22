Ереванцев взбесили нереальные планы Пашиняна

Новые власти Армении продолжают играть на лучших чувствах обманутого всеми предыдущими властями армянского народа. Все их обещания по улучшению всего и сразу - наглая ложь. Да и сама экономическая программа Пашиняна и его протеже гаера Айка Марутяна напоминает скорее набросок фантастического, даже скорее фэнтезийного романа. Но, тем не менее, это не мешает им продолжать вешать лапшу на уши избирателям.

Сами армянские эксперты уничижительно отзываются об уровне познаний в экономике у нового премьера и его доблестной дефективной труппы. Экономист Арег Саркисян, комментирующий программу блока "Мой шаг", лидирующего на выборах мэра столицы Армении, отмечает, что это документ без определенных измерений, в котором формулировки находятся на грани добрых пожеланий, - передает слова специалиста aysor.am.

Все фантастические проекты, расписанные в документе, граничат с простым очковтирательством - откуда новые власти будут брать финансы, не указано. Указанный там проект строительства новых станций ереванского метро также фантастичен - он на 40 миллиардов драмов превышает годовой бюджет всего Еревана. Для выполнения всех своих обещаний по строительству станций подземки, новой команде Пашиняна необходимо увеличить бюджет в 28 раз.

Остальные проекты - по оптимизации общественного транспорта, установке лифтов, решению проблемы мусора, - каждый из них требует миллиардов и миллиардов, которых у новых властей Армении нет, как не было их и у всех предыдущих. Даже по подсчетам экономиста, для реализации всех обещаний, данных избирателям, новым властям армянской столицы придется добавить еще 14,5 миллионов долларов из пустого бюджета к той сумме, которую Армения ежегодно тратит на оккупацию территорий Азербайджана.

Как говорится, комментарии излишни. Если верить обещаниям и слезным уверениям Пашиняна и его труппы, то скоро армяне будут жить в шоколаде. Ну хоть с цветом он их точно не обманывает.

Заур Мехдиев