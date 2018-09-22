Армения никогда не выберется из кризиса

Вчера был последний день избирательной кампании в совет старейшин Еревана.

Стоит отметить, что предвыборная кампания в Ереване прошла в крайне нервозной атмосфере. Изначально навязанная премьером Пашиняном концепция "борьбы с контрреволюцией" вполне успешно сковала действия участвующих в выборах политических сил. Не имеющие опыта участия в свободных выборах партии растерялись и поддались интриге премьера.

Предвыборная кампания ряда партий свелась к бесконечным жалобам на команду премьера и к угрозам "рассориться" с ним. В первую очередь, это касается членов провластной коалиции: партии Процветающяя Армения, партии Республика и партии Лусавор Айастан.

Пашиняну предложили извиниться за то, что он причислил эти партии к лагерю "черных сил". Более того, недвусмысленно было заявлено, что может быть пересмотрено соглашение по внеочередным парламентским выборам.

В итоге, все они стали позиционировать себя в качестве противников премьера, невольно ассоциировав себя с "черными силами". Как отмечают армянские эксперты, логичнее было бы игнорировать интригу Пашиняна и вести самостоятельную предвыборную кампанию без оглядки на действия и заявления последнего. В таком случае, революционные речи и призывы премьера на митингах потеряли бы свою эффективность в деле воздействия на сознание избирателей.

Видимо, друзья по коалиции не смогли распознать смысл предвыборной стратегии Пашиняна и оценили ее всего лишь как безрассудную "уличную драчку". Сам премьер всячески укреплял эту ошибочную оценку своих партнеров по коалиции, щедро озвучивая фразы типа "поставим к стенке", "уложим на асфальт" и пр.

Но как бы то не было, а теперь фаворитов трое - позорище Никола Пашиняна Айк Марутян (блок "Мой шаг"), ППА и блок "Свет". Другие участники кампании вряд ли смогут преодолеть проходной порог.

Теперь интрига в том, сможет ли Айк Марутян набрать 41 процент голосов. Если "Мой шаг" не преодолеет этот барьер, это означает, что Никол Пашинян опозорится вместе со своей революцией.

Ибо вряд ли блок "Свет" войдет в коалицию с Айком Марутяном, они скорее примкнут к ППА и сделают мат Пашиняну. Следовательно, пишут армянские СМИ, премьер-министру необходим по меньшей мере 41 процент и больше.

А если "Мой шаг" действительно победит в Ереване, то по мнению ряда экспертов, Армения никогда не выберется из кризиса. Никол Пашинян сразу переместится в облака, говорить с ним больше будет невозможно, да и объяснять ему что-либо уже будет бессмысленно.

С другой стороны, армянам повезло, что рядом с Николом Пашиняном действительно никого нормального нет, рюди из его окружения либо имеют психические и сексуальные расстройства, а это означает, что вопрос Никола Пашинян решится легко.

Подождем еще немного...

\Сабухи Иманов