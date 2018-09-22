Пашинян превратил государство в парк развлечений

Новые власти Армении продолжают издеваться над собственным народом, вешая ему лапшу на уши. В ход идут любые приемы, которые не приходили в голову даже сценаристам комедийных фильмов.

После долгих обещаний житья в шоколаде Никол Пашинян наконец решил накормить граждан, но не этим высококалорийным продуктом, а пищей несколько сомнительного качества. Как передают армянские СМИ, премьер-министр в ходе праздничного приема по случаю 27-летия независимости РА приказал открыть ворота и пустить граждан погулять по резиденции.

"Граждане Армении отныне свободно могут заходить на территорию резиденции премьер-министра, в дальнейшем - президента, использовать ее как место для прогулок, досуга. Мы надеемся, что эти ворота более никогда не будут закрыты, символизируя, что власть в Армении бесповоротно принадлежит народу, гражданам РА", - цитируют слова Пашиняна захлебывающиеся от восторга проправительственные армянские СМИ.

Можно представить "радость" президента Армена Саркисяна, которому в скором времени предстоит стать главной достопримечательностью этого "парка развлечений".

Лица граждан на фото в армянских СМИ, не обремененные интеллектом, ощерившиеся в пароксизме минутного счастья от мимолетного ощущения причастия к власти, - все это похоже на симптомы отравления или передозировки. Такими видят своих несчастных пациентов врачи-наркологи. И они же предостерегают, что за временным экстазом наступает моральное опустошение, сопровождающееся физическими болями, выкручивающими кости и разрушающими нервы.

Своим поступком Пашинян очередной раз доказал лицемерный характер своего режима. Во-первых, гуляючи по парку его резиденции, граждане Армении не станут сытыми или более богатыми. А эйфория от проникновения в "святая святых" пройдет очень быстро - новая власть сделала для этого все возможное. Разочаровавшись в демагогии Пашиняна и убедившись в ложности его реверансов перед народом, граждане Армении пойдут по тому пути, который им показал сегодняшний хозяин армянского Олимпа. Горькое разочарование и наступившее просветление будут очень болезненными, если сейчас армяне не потребуют от премьера не заниматься бессмысленным пиаром, а начать проводить политику, направленную на улучшение экономического положения в стране.

Заур Мехдиев