Депутат: Специальное заседание в связи с 100-летним юбилеем парламента Азербайджана имеет большое политическое значение

Специальное заседание, проведенное в связи с 100-летним юбилеем парламента Азербайджана, имеет большое политическое значение.

Об этом в субботу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Парламент Азербайджана прошел славный путь. 28 мая 1918 года мусульманская фракция Закавказского сейма объявила себя Национальным советом Азербайджана. Таким образом, в Азербайджане был создан первый парламент, и была заложена основа первой парламентской республики. Наш первый парламент взял на себя управление страной и принял историческую декларацию о независимости", - сказал депутат.

Р.Алиев отметил, что создание АДР и начало строительства национального государства имеет исключительное значение в обеспечении суверенитета азербайджанского народа, формировании исторической памяти.

"АДР, сыграв важную роль в истории национальной государственности Азербайджана, в период своей 23-месячной деятельности провела очень большую работу, придала импульс политико-экономическим, социально-культурным реформам", - сказал депутат.

Депутат добавил, что сегодня Азербайджан, как преданный и достойный наследник АДР, успешно осуществляет процессы демократии, демократического государственного строительства, основа которых была заложена 1918-1920 годах, и стремительно развивается.

"Стратегия национального развития, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Стремительно развиваясь под руководством главы государства Азербайджан, стал одной из стран-лидеров в мире по скорости экономического развития", - отметил депутат.

Р.Алиев отметил, что в стране всегда помнят о роли и значении АДР в истории государственности Азербайджана.

"Наглядным примером этого является распоряжение о 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 16 мая 2017 года. Объявление 2018 года годом АДР, великолепные военные парады, посвященные 100-летию создания Национальной армии, 100-летию освобождения Баку от дашнако-большевистской оккупации, торжественное специальное заседание Милли Меджлиса, которое прошло 21 сентября 2018 года, еще раз дает основание говорить, что Азербайджан является достойным, верным приемником АДР", - сказал Р.Алиев.

По словам депутата, проведение этого торжественного специального заседания, участие в заседании председателей парламента, многочисленных делегаций из зарубежных стран, возглавляемых заместителями председателей парламента, главами ряда авторитетных международных организаций, имеет важное политическое значение и свидетельствует о высоком международном авторитете Азербайджана.