МИД Азербайджана жестко раскритиковал выступление генсека ОДКБ по Карабаху

22 сентября 2018 14:15

Выступление генерального секретаря ОДКБ с заявлением по армяно-азербайджанскому конфликту выходит за рамки мандата организации.

Об этом в субботу говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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