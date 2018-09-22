МИД Азербайджана жестко раскритиковал выступление генсека ОДКБ по Карабаху
22 сентября 2018 14:15 261
Выступление генерального секретаря ОДКБ с заявлением по армяно-азербайджанскому конфликту выходит за рамки мандата организации.
Об этом в субботу говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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