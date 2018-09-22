Президент Ильхам Алиев наблюдал за полуфинальной схваткой Чемпионата мира по дзюдо в Баку - ФОТО
22 сентября 2018 17:49 2 444
22 сентября азербайджанский спортсмен Идаят Гейдаров завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, Идаят Гейдаров, выступающий в весовой категории 73 килограмма, на встрече за третье место победил монгольского спортсмена Цогтбаатара Ценд-Oчири.
Президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев и члены семьи наблюдали за встречей.
Это - первая медаль, завоеванная азербайджанскими дзюдоистами на чемпионате мира в Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!