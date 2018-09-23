Огтай Асадов на переговорах с делегацией из Омана

22 сентября председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтай Асадов встретился с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой председателем Государственного совета Султаната Оман Яхьей бин Махфузом Аль-Мунзири.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между нашими странами. Огтай Асадов отметил, что визит председателя Государственного совета Султаната Оман создаст возможность для дальнейшего углубления связей между нашими странами и парламентами. В ближайшее время в Милли Меджлисе будет сформирована рабочая группа по межпарламентским связям с Оманом.

Отметив, что мероприятие, посвященное 100-летию парламента Азербайджана, прошло на высоком уровне, Яхья бин Махфуз Аль-Мунзири сказал, что гостеприимство нашего народа произвело на них прекрасное впечатление. Гость отметил, что связи между двумя странами находятся на высоком уровне. В ходе встреч, проведенных между высокопоставленными лицами, были обсуждены торгово-экономические вопросы, а также развитие взаимодействия в других сферах. Он выразил уверенность в том, что взаимные визиты создадут почву для расширения отношений между Оманом и Азербайджаном.