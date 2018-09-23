Армянский политик: Армения оторвана от остального мира

Проходящие в Армении выборы в Совет старейшин и на пост мэра столицы после всех одиозных трансформаций приняли характер "интеллектуального" поединка. Кандидаты стремятся блеснуть перед избирателями и перед конкурентами глубокими познаниями в различных сферах. Их жалкие потуги могут оказать воздействие на малограмотную экзальтированную толпу, тогда как у сведущих людей вызывают лишь улыбку снисхождения.

Так, aravot-ru.am приводит слова Арарата Зурабяна, тоже лелеющего надежды на кресло мэра. По мнению решившего внезапно стать экономистом кандидата, работа государства заключается только в обеспечении конкуренции, а не регулировании сферы. То есть законодательно закрепить необходимость конкуренции и затем никак не регулировать сам процесс, отдать все на волю случая. Согласно этой программе, государство не должно страховать предпринимателя, в случае кризиса приостанавливать определенные выплаты и предоставлять льготы. Достаточно лишь дать людям возможность делать то, что делают другие, и делать так, как делают другие. Крайне примитивное понимание конкуренции, не находите?

"На примере одной улицы могу сказать: имеем улицу Прошяна, где у всех шашлычный бизнес. Сначала на этой улице было два мангала, люди готовили шашлык и продавали его. Это был успешный бизнес. Потом они начали расширяться. Соседи, увидев все это, тоже начали вести тот же бизнес. Это самый серьезный и признанный подход в Армении", - приводят армянские СМИ слова Зограбяна.

По мнению кандидата, причиной этого служит отсутствие в Армении современных экономических организаций для прогнозирования и лицензирования бизнеса. В этом отношении Армения просто оторвана от остального мира. Режиму Саргсяна не нужно было развитие частного предпринимательства - он и его семейка с успехом грабили и неразвитую Армению.

Пашинян же и его дефективная труппа более заняты распределением хлебных мест, навешиванием лапши на уши электорату, выдумыванием самых различных поводов для отвлечения внимания народа от реальных бед страны. О каком развитии бизнеса и бизнес-институтов может идти речь?

Заур Мехдиев