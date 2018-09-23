В Нахчыване состоялось открытие EuroVillage - ФОТО

Праздник европейской культуры EuroVillage - Европейский городок открылся в воскресенье в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) в рамках Дней Европы.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано в историко-архитектурном музейном комплексе "Нахчыван Гала".

Европейский городок - площадка, где представлены в миниатюре все страны-члены Европы. Eurovillage, который проводится с 2013 года, организован представительством Европейского союза в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами стран-членов ЕС в Баку.

Выступая на открытии мероприятия, глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас поблагодарил руководство НАР за поддержку в проведении EuroVillage и посетителей за участие в мероприятии.

Янкаускас отметил, что 2018 год является особым, так как в этом году отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, а также 10 лет со дня создания представительства ЕС в Баку.

Кестутис далее отметил, что Азербайджан и ЕС связывают крепкое сотрудничество. И такие мероприятия позволяют еще ближе узнать друг друга.

Завершится EuroVillage музыкальной программой.