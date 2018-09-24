Армянские СМИ вновь высмеяли Пашиняна

Сегодня в Армении многие граждане верят, что Никол Пашинян не коррупционер, то есть не взяточник.

Безусловно, премьер-министр Никол Пашинян по положению на сегодняшний день во взяточничестве не нуждается. Но коррупция - это не только взяточничество., Взяточничество - это всего лишь одна из форм проявления коррупции.

Как пишут армянские СМИ, в действительности Никол Пашинян - коррупционер такого порядка, что по сравнению с ним Роберт Кочарян и Серж Саргсян по меньшей мере ягнята. Судите сами.

Премьер-министр Армении для сохранения надлежащего внешнего вида жены залез в карман государства и назначил парикмахера личного пользования помощником премьер-министра РА.

Никол Пашинян пошел на такой шаг, во-первых, исходя из интересов семейного бюджета, ибо и ежу понятно, что платить за прическу жены лучше из госбюджета, нежели из собственного кармана.

Во-вторых, Анна будет брать с собой за рубеж помощника-парикмахера премьер-министра за счет государства, чтобы менять свою прическу по 10-12 раз в день.

Пашиняновская пресса, ссылаясь на администрацию премьер-министра, клянется, что все сделано в рамках законности, что якобы руководители ведущих стран мира за счет государства содержат для себя стилистов, однако так и не назвали какой-либо страны.

Как бы там ни было, а они поклялись на государственном уровне, что ничего коррупционного и незаконного в назначении парихмахера Софьи Навасардян нет.

Кстати, Софья входит в довольно агрессивную псевдохристианскую секту "Слово жизни", о чем написано на страничке в "Фейсбуке" у самой Софьи Навасардян. "Слово жизни" - это классический культ в духе харизматов-неопятидесятников, построенный по сетевому принципу и стремящийся к полному контролю над своей паствой, ее контактами, социальными ролями и порой даже имуществом.

Сегодня же выясняется, что Софья Навасардян кайфовала в Санкт-Петербурге, полетела по дорогим билетам, остановилась в дорогой гостинице, ибо не могла находиться дальше супруги премьер-министра, чем на расстоянии пяти метров, и все это - за счет госбюджета РА.

Поводом послужил инициированный Валентной Матвиенко Евразийский женский форум.

Армянские СМИ напоминают, что в свое время пресс-секретарь премьер-министра, Арман Егоян говорил: "Софья Навасардян - не только стилист премьер-министра и первой леди, но и один из специалистов, занимающихся протокольными вопросами. Софья Навасардян будет продолжать выполнять ту же самую работу, поскольку внешний вид премьер-министра и первой леди - часть этого протокола".

И теперь в Армении с иронией говорят, что что какими бы коррупционерами Кочарян и Саргсян не были, они никогда так глубоко и нагло в государственный бюджет Армении не лезли...

Сабухи Иманов