Стала известна дата встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян, участвующие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, встретятся 26 сентября в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении МИД Азербайджана, распространенном в понедельник.
На встрече будет присутствовать спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик.
В ходе встречи будет обсуждаться переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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