Что происходит между Марутяном и Пашиняном после выборов в Ереване?

Несмотря на все слезные заверения о верховенстве закона и грядущем торжестве принципов демократии, Пашинян и его болезная команда продолжают оставаться такими же, если еще не более гнусными из-за запашка лицемерия и трусости, как и предыдущие армянские власти.

Для достижения поставленных целей для них ничего не свято. Юлить словами, пускать пыль в глаз, вешать лапшу на уши - любимые приемы армянской политической кухни. Даже выборы мэра столицы армянские власти умудрились превратить в клоунаду.

Кандидат номер один и по совместительству любимчик нового премьера бывший гаер Айк Марутян набрал 81% голосов. Это явилось поводом для громогласных заявлений нового премьера, что никто, дескать, не может помешать народу выражать свою волю Интересно, что проголосовало всего 23% жителей столицы. И после этого новому премьеру Армении хватает наглости с апломбом заявлять о всенародном волеизъявлении, а не заранее отрепетированном спектакле, где остальным силам отводиться роль дублера основного шута.

До конца еще не ясны все перипетии отношений между Марутяном и новым премьером. Но уже сможет быть уверенным в одном - есть определенные договоренности между бывшей скандальной акулой пера и удачным комедиантом. Как известно, Марутяну принадлежат солидная недвижимость в Чехии и счета в банках на не менее серьезные суммы. Видимо, именно они стали причиной ревностного лоббирования его кандидатуры никем иным, как самим Пашиняном.

Помимо и без того мерзопакостной картины шутовских "выборов" здравомыслящая часть ереванцев задается вопросом, - а как вчерашний фигляр собирается управлять таким сложным организмом, как город. Как без наличия собственной команды и подготовленных профессионалов решатся вопросы транспорта, вывоза и переработки мусора, ремонта других городских коммуникаций? Или же Ереван ждет участь стать ареной постыдного действа в гигантском шапито Армения Production?