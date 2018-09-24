Пашинян сворачивает демократию – революция набила оскомину

Обеспечив себе победу на выборах в совет старейшин Еревана, точнее - своему карманному гаеру Марутяну, новый премьер Армении намерен приняться за парламент.

Как передают армянские СМИ, по возвращении в Ереван премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен начать переговоры с главами парламентских фракции о роспуске парламента. По словам тех же СМИ, об этом на своей странице с социальной сети политолог Айк Мартиросян, который также опубликовал фотографию с указанной встречи.

Разделавшись со своими противниками, имевшими серьезный вес в армянском обществе, Пашинян приступил к формированию собственного, ручного правительства. Понимая, что не сегодня-завтра люди обнаружат свисающие с их ушей километры лапши, Пашинян стремится быстрее законодательно оформить свое нахождение у власти.

"В ходе встречи речь зашла о поражении других сил, участвующих в выборах в Совет старейшин Еревана. В числе других, был упомянут блок "Свет", и было сказано, что тот факт, что они не прошли в Совет старейшин, означает, что народ не поддерживает эти силы.

Этот факт премьер-министр счел мандатом, который позволяет по другому разговаривать с остальными политсилами, хотя, по его убеждению, этот мандат у него давно был", - цитирую армянские СМИ слова ангажированного политолога.

Ликвидировать саму систему мультипартийности в стране Пашиняном двигают шкурнические интересы. Ведь как иначе можно будет лазать в государственный карман? Назначая личного парикмахера своей жены на должность помощника премьер-министра, необходимо понимать, что завтра возникнет необходимость назначить на пост министра здравоохранения, например, личного гинеколога жены. А пока супруга революционного премьера ведет себя как махровая избалованная дворянка - берет с собой помощника премьера в зарубежную поездку для того, что бы делать прически по 10-12 раз в день.

Николовская пресса, ссылаясь на каких-то ублюдков из администрации премьер-министра, клянется, что все сделано в рамках законности, что якобы руководители ведущих стран мира за счет государства содержат для себя стилистов, однако так и не назвали какой-либо страны, - справедливо возмущаются армянские СМИ. От себя отметим, что так запускать руку в бюджет страны не позволяют себе даже главы абсолютных монархий.

Также говоря о ставленниках и протеже нового премьера, армянские СМИ пишут, что отличительной чертой "революционных" властей стало спускание государственных средств на собственный кайф и полное отсутствие внешнеполитических успехов.

Заур Мехдиев