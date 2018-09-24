Армянские СМИ: Правление Пашиняна приведет к кризису власти

В былые времена, когда премьер-министры проводили совещания в регионах Армении, полагалось, чтобы на них озвучивались цифры, приводилась хоть какая-то статистика. Конечно, представленные министрами и ответственными чинониками цифры не имели никакого отношения к реальной жизни в Армении. Просто нало было подытоживать фальшивую картину, которая показывала бы несуществующий экономический рост, так и не сделанные инвестиции и рабочие места.

Одним словм, наступал некий период пропагандистских и статистических манипуляций, который лопнул как пузырь, когда в Армении произошла революция.

В случае же Никола Пашиняна картина абсолютно противоположная.

Например, как пишут армянские СМИ, вчера в марзе Арташат Пашинян провел откровенную беседы с ответственными лицами по марзу, главами общин. Но в контексте этой откровенности была выявлена несостоятельность государственной системы, кадровая нищета новой власти. Эксперты подчеркивают, что возникло именно такое впечатление, и это очень близко к действительности.

Ни один чиновник во власти, губернатор, и даже главы сел не могли, что-то внятно объяснить.

В этом году в Армениии высокая цена на томаты, которая колеблется в пределах 350-500 драмов, стала действительно политической проблемой, и вчера Никол Пашинян в самом крупном сельскохозяйственном марзе безрезультатно пытался понять, по каким причинам образовалась подобная неестественная цена, которая по сравнению с прошлыми годами выше в 4-5 раз.

Министр сельского хозяйства и главы общин указывали совершенно разные версии, что означает, что данная проблема в компетентных органах ни разу не обсуждалась.

Между тем, в Армении в этом году цены на овощи неестественно высоки, что подсказывает, что существует системная проблема.

Как пишут армянские СМИ, в Араратском марзе премьер-министр тщетно пытался выяснить, сколько гектаров обслуживает капельное орошение, и сколько гектаров составляет противоградовая сеть. Ответы так и не прозвучали: губернатор-член команды Пашиняна и вовсе не владел ситуацией, о чем был вынужден заявить даже сам Пашинян.

В данном случае премьер не должен был мешкать и по прибытию в Ереван нужно было решить вопрос увольнения губернатора Гарика Саргсяна с должности, даже если тот и сопровождал Пашиняна во время шествий и во все дни революции.

Но этого не произошло и не произойдет.

Если чиновник не на своем месте, то он пребывает в этой должности за счет Пашиняна, и последний должен нести ответсвенность за него.

Так что, в государственной системе Никол Пашинян находится в полном одиночестве, что рано или поздно приведет к кризису власти.

Сабухи Иманов