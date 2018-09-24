Азербайджан и Иран усилят борьбу с наркотиками и терроризмом
24 сентября 2018 14:39 222
Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов прибыл в Тегеран для проведения двухсторонних обсуждений. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в понедельник агентство ISNA.
В аэропорту министра встретил его иранский коллега Абдолреза Рахмани Фазли.
Ожидается, что в течение двухдневного визита Усубов обсудит в Иране возможности расширения борьбы с наркоторговлей. Также стороны обсудят расширения сотрудничества в борьбе с терроризмом в регионе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:51 200
Пашинян становится диктатором
-
23 Сен. 22:19 8 645
-
23 Сен. 16:27 7 181
-
23 Сен. 19:27 5 325
-
23 Сен. 20:40 4 859
-
23 Сен. 21:45 4 314