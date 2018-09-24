Азербайджан и Иран усилят борьбу с наркотиками и терроризмом

Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов прибыл в Тегеран для проведения двухсторонних обсуждений. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в понедельник агентство ISNA.

В аэропорту министра встретил его иранский коллега Абдолреза Рахмани Фазли.

Ожидается, что в течение двухдневного визита Усубов обсудит в Иране возможности расширения борьбы с наркоторговлей. Также стороны обсудят расширения сотрудничества в борьбе с терроризмом в регионе.