Азербайджан и Иран усилят борьбу с наркотиками и терроризмом

24 сентября 2018 14:39

Министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов прибыл в Тегеран для проведения двухсторонних обсуждений. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает в понедельник агентство ISNA.

В аэропорту министра встретил его иранский коллега Абдолреза Рахмани Фазли.

Ожидается, что в течение двухдневного визита Усубов обсудит в Иране возможности расширения борьбы с наркоторговлей. Также стороны обсудят расширения сотрудничества в борьбе с терроризмом в регионе.

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