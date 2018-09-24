Между Баку и Москвой ожидается новый виток сближения

Ожидается новый виток тесного сотрудничества между Азербайджаном и Москвой.

Очередной визит главы российского государства в Баку доказывают высокий градус теплоты в отношениях между странами. Партнерское сотрудничество, основанное на принципах реализации взаимовыгодных программ, уважение к интересам друг друга выгодно отличают Баку от других стран региона.

Таким видением сложивших двусторонних отношений поделился с Day.az депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Асим Моллазаде. По словам парламентария, визит Владимира Путина в Баку - знаковое событие для азербайджано-российских отношений, позволяющее углубить и диверсифицировать основные направления экономического и политического диалога.

"Визит Путина в Азербайджан послужит дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений. Во время этого визита, скорее всего, будет поднята тема военного сотрудничества, могут быть обозначены новые направления по военно-техническому сотрудничеству, закупке новейших оружейных систем у ведущих российских производителей. Хотелось бы надеется, что по результатам визита Россия сможет использовать все свое политическое влияние и на процесс урегулирование нагорно-карабахского конфликта", - отметил Моллазаде.

По мнению депутата, сегодня Азербайджан превращается в важнейших логистический узел на евразийском континенте, связующим разные страны посредством новейших автомагистралей и железнодорожных путей.

"Азербайджан представляет интерес для многих стран, связанных трансконтинентальными проектами. Превращение Азербайджана в транспортный узел - это уже свершившийся факт. И поэтому Россию не может не интересовать страна, участвующая во многих масштабных проектах, таких как Восток-Запад, и естественно, что северный сосед заинтересован в участии Баку и в проекте Север-Юг", - отметил Моллазаде.

Визит главы российского государства окажет также плодотворное воздействие и на сотрудничество в иных экономических, гуманитарной и культурной сферах, - подвел итоги депутат.

Заур Мехдиев