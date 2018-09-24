Президент Монголии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
24 сентября 2018 14:50 357
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в понедельник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу встречали министр молодежи и спорта Азад Рагимов и другие официальные лица.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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