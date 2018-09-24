Президент Монголии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в понедельник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу встречали министр молодежи и спорта Азад Рагимов и другие официальные лица.