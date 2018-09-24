Депутат: Возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном стало поворотной точкой в современной истории страны

Возвращение Общенационального лидера Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном стало поворотной точкой в современной истории страны, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

По его словам, именно с возвращением великого лидера была защищена независимость Азербайджана, в стране восстановилась стабильность и были предприняты шаги по развитию во всех сферах.

Гусейнов отметил, что благодаря работе, проведенной в то время великим лидером, Азербайджан вступил на путь развития. "Если бы не возвращение к руководству в тот сложный период великого лидера Гейдара Алиева, то никто не знает, какая трагедия случилась бы с азербайджанским народом. В результате бездарной работы тогдашней власти независимость Азербайджана была под угрозой, но благодаря неотложным мерам, которые были осуществлены Гейдаром Алиевым, Азербайджан был спасен, и начались большие работы по государственному строительству. Как отметил Президент Ильхам Алиев во время выступления на торжественном заседании по случаю 100-летия азербайджанского парламента, избрание великого лидера Гейдара Алиева председателем парламента Азербайджана 15 июня 1993 года стало поворотной точкой в современной истории страны", - сказал депутат.

Гусейнов отметил, что жизнь и деятельность великого лидера Гейдара Алиева являются примером для азербайджанского народа. Создание независимого азербайджанского государства - вершина деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева. В тот период, когда экономика страны переживала регресс, Гейдар Алиев очень точно определил перспективы дальнейшего развития Азербайджана. Он умел глубоко анализировать, прогнозировать и задействовать весь потенциал экономики, сказал депутат.

Он подчеркнул, что политика Общенационального лидера Гейдара Алиева сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. "Благодаря неустанной работе главы государства сегодня наша страна превратилась в одно из признаваемых и сильных государств мира", - сказал депутат.