Экономическая интеграция Баку в ШОС выгодна для транзитных стран - России и Азербайджана

Повышение статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с партнера по диалогу до наблюдателя поднимет на новый качественный уровень сотрудничество Баку с этой авторитетной международной организацией.

Такое мнение высказал Trend известный российский политолог, доцент Института мировых цивилизаций Виталий Журавлев, комментируя рассмотрение вопроса получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ШОС, передает Day.Az.

Напомним, что согласно информации МИД Азербайджана, на заседании Совета министров иностранных дел ШОС ожидается рассмотрение вопроса о получении Азербайджаном статуса наблюдателя. Об этом стало известно на прошедшей недавно встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым в Китае.

По мнению российского политолога, это хорошая новость во многих отношениях.

"ШОС сегодня является ведущей организацией, которая занимается вопросами евразийской интеграции. Когда говорится о евразийской интеграции, то подразумевается в первую очередь экономическая интеграция, которая развивается вокруг "шелковых путей", призванных установить партнёрские отношения между Китаем и странами Европы и Ближнего Востока. В то же время это выгодно для всех транзитных государств, включая Российскую Федерацию и Азербайджан. Создаётся соответствующая инфраструктура, идут инвестиции, появляются новые рабочие места, различные новые проекты, укрепляются торговые отношения и т.д. Всё это ведёт к образованию огромного рынка, включающего финансы, трудовые ресурсы, информацию, гуманитарные контакты", - сказал он.

По оценкам Журавлева, Азербайджан получит определённые дополнительные экономические перспективы, участвуя через ШОС в евразийской интеграции.

"Второе измерение ШОС - это вопросы региональной безопасности. Есть чёткое понимание, что для развития социально-экономических процессов нужна политическая стабильность. Поэтому вопросы противодействия религиозному экстремизму, сепаратизму, каким-то внешним негативным с точки зрения безопасности угрозам являются важнейшей задачей ШОС. В этом контексте участие Азербайджана можно рассматривать как расширение зоны стабильности для ШОС и самого Азербайджана", - сказал эксперт.

По его словам, сложно спрогнозировать точно, как это отразится на урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха, но понятно, что это будет только положительным фактором.

"Эта конфликтная ситуация должна как-то разрешиться, она и так чрезмерно затянулась, и ШОС тоже может сыграть здесь какую-то позитивную роль. Третье измерение участия Азербайджана в ШОС геополитическое. Сейчас мы все наблюдаем, как идёт борьба за сферы влияния, особенно сирийская война в этом отношении показательна. Конечно, членство в ШОС не означает автоматически, что Баку встал на путь военного союза с Москвой и Пекином, но потенциально, если исходить из того, что в мире создаются новые геополитические конфигурации, то сотрудничество с ШОС является определённой предпосылкой. Это означает, что Баку может получить определённые гарантии лояльности со стороны ШОС в случае давления со стороны Запада. Но пока это только потенциальные возможности такого развития событий. Если продолжить рассмотрение сценариев геополитической конфигурации, то можно предположить формат Пекин - Москва - Тегеран - Анкара - Баку. Конечно, существуют определённые противоречия между государствами по разным вопросам, но, в принципе, логика в таком формате есть. Можно также предположить, что шаги Баку по укреплению сотрудничества с ШОС вызовут критику со стороны политиков западных государств, со стороны различных прозападных структур в самом Азербайджане, а также фундаменталистских религиозных организаций, но к этому надо отнестись как некой неизбежной реакции идеологически мотивированных оппонентов евразийской интеграции", - сказал российский эксперт.

По мнению Журавлева, что касается позиции Москвы по активизации участия Баку в ШОС, то она будет положительной, особенно учитывая, что конфронтация с Западом не оставила на сегодня Кремлю другого выбора, кроме как работать на евразийском направлении, и, соответственно, содействовать всестороннему развитию ШОС.