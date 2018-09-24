Пашинян становится диктатором

Революционер и любитель парикмахерш, запускающих по локоть руки в государственный бюджет, Никол Пашинян сделал все возможное, чтобы одурачить свой народ и, ликвидировав все очаги сопротивления, стать полновластным абсолютистским хозяином Армении.

Как передают армянские СМИ, опасения в становлении диктатуры в Армении вполне обоснованы, считают армянские политики. Председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян на встрече с журналистами 24 сентября заявил, что сегодня Армения стоит перед лицом становления диктатуры.

"Премьер-министр должен быть осмотрительнее в этом вопросе и придерживаться четкой позиции, что страна нуждается в здоровой оппозиции. В противном случае в нынешних условиях власть может перерасти в диктатуру", - отметил он.

Выборы в мэрию Еревана показали, насколько здравомыслящая составляющая армянского общества запугана и загнана в подполье. Если ей и не грозит преследование по политическим статьям, то для экзальтированной и познавшей вкус крови толпе ничто не станет преградой, чтобы разделаться со смельчаками. Поэтому многие оппозиционные силы Армении предпочли не связываться с бесновавшейся и уверенной в собственной вседозволенности толпой.

"Фактически наша партия приняла верное решение не принимать участие в выборах в Совет старейшин: это бесполезно при массовой эйфории и предопределенных результатах", - заметил Арам Саркисян.

Таким образом, все заверения Пашиняна, сделавшего ставку на безумную и жаждущую крови толпу, оказались ложью и изощренной пыткой для армянского общества, которое, очнувшись от наркотического сна, поймет, как же жестоко подшутил над ним очередной барыга от власти, к тому времени скрывшейся с женой, парикмахершей и туго набитыми мешками из государственной казны.

Заур Мехдиев