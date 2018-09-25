Пашинян успел "отличиться" на саммите в Америке

Выступая на зарубежных саммитах, глава постреволюционной Армении пытается навешать лапшу на уши уже людям другой категории, нежели прежние жертвы его очковтирательства. Если лживые, лицемерные обещания любителя парикмахерш могли застить глаза армянскому плебсу, то такой низкопробный агитпродукт у людей более интеллектуально развитых вызовет лишь снисходительную усмешку.

Как передают армянские СМИ, сегодня Никол Пашинян успел "отличиться" и в Нью-Йорке. На встрече с представителями армянской общины США премьер Армении заявил, что пора революционные веяния вносить в экономику. "Первая ветвь - сельское хозяйство, которая не отвечает современным требованиям, вторая - горнорудная промышленность, что означает продажу национального богатства, третья - сфера игровых ставок... Мы хотим превратить Армению из аграрной, горнорудной страны в высокотехнологическое государство, и это наша самая важная цель, что исходит из требований нашей среды безопасности", - восторженно передают его слова армянские СМИ.

Но, будучи сам отъявленным лгуном и мошенником, Пашинян понимает, что одними обещаниями сыт не будешь. И просит армянских бизнесменов Америки вложить денег в экономику страны. "Сейчас наша самая важная задача - привлечение новых инвестиций. Именно с этой целью мы идем на реформы Налогового кодекса, установление независимой судебной системы, сохранение стабильной политической ситуации, из-за чего в ближайшее время должны состояться внеочередные парламентские выборы", - убеждает армянских толстосумов где только можно выпячивающий бедность своей страны отчаявшийся премьер.

Наверняка, если бы кто-нибудь из армянских западных олигархов проявил интерес к медоточивым речам Пашиняна, то армянская пресса немедленно бы раструбила об очередной "великой победе армянской дипломатии" на пути в сытую и процветающую Армению. Но поскольку по вопросам встречи стоит гробовое молчание, то и выводы напрашиваются соответствующие.

Заур Мехдиев