СМИ: Армению ждет невероятный позор

Отношение Пашиняна к собственному народу иллюстрирует тот факт, что в мэры Еревана он протащил своего протеже, вчерашнего гаера Айка Марутяна. Причем, использовав весь свой административный ресурс, а возможно, и даже грубую силу и моральный террор, поскольку большее количество здравомыслящих армян предпочло отсидеться в своих домах.

Как пишут сами армянские СМИ, "Почему именно айко? Потому что это Армения, и все. Потому что столица Армении - Ереван, где живут в основном жертвы урбанизации, т.е. этнические деревенщины, лишенные способности думать, элементарных мозгов и достоинства, а значительная их часть - представители религиозных, сексуальных и прочих меньшинств. Для деревенщины, особенно если он подвергся урбанизации, главное - императив момента: его интересуют настоящее и завтрашнее будущее, а после завтра - уже не дело его ума". Вот такой автопортрет в жанре неореализма.

Причина победы Айка тоже проста - быдло, лишенное перспектив и целеустремленности, разочарованное во всех начинаниях проглотило пилюлю однодневного кайфа и ударилось во все тяжкие. Раньше его можно открыто купить. Сегодня его можно купить с потрохами скандированием ни к чему не обязывающих слов, недельной щетиной и кепкой с каракулями.

Что же, армянские СМИ сами проводят замечательную аналогию: после Мюнхенского заговора 1938 г., когда премьер-министр Великобритании Чемберлен договорился с Гитлером по вопросу растерзания Чехословакии во избежание войны с Германией, Черчилль сказал: "Он испугался войны, но получил позор. А войну он получит завтра". Перефразировав эти слова, можно сказать: "Ереванцы и Пашинян испугались контрреволюции, но получили позор. А контрреволюцию во всем ее обаянии они получат завтра". На мой взгляд, аналогия вполне обоснована - пока на столицы смотрит истукан фашистского преступника и гитлеровского подпевалы Ндже, Армению ежегодно ждет повторение унижений и попрошайства на порогах сильных мира сего.

Заур Мехдиев