Новруз Мамедов: Проект госбюджета Азербайджана на 2019 г. составлен с учетом глобальных финансово-экономических процессов - ФОТО
24 сентября 2018 17:20 181
Проект госбюджета Азербайджана на 2019 год составлен с учетом глобальных финансово-экономических процессов.
Об этом в понедельник на очередном заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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