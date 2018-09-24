Новруз Мамедов: Проект госбюджета Азербайджана на 2019 г. составлен с учетом глобальных финансово-экономических процессов - ФОТО

Проект госбюджета Азербайджана на 2019 год составлен с учетом глобальных финансово-экономических процессов.

Об этом в понедельник на очередном заседании Кабинета министров сказал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется