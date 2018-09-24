Армянское лобби США разочаровалось в Пашиняне

Новый премьер Армении, большой любитель парикмахерш и бывших клоунов, очередной раз опростоволосился перед избирателями. Он в красках расписывал, как следят за его победой, за его борьбой с коррупцией, укладыванием на асфальт и др. наиболее прогрессивные и добрые силы на свете в лице дядюшки Сэма.

Оказалось, что дяди Сэму Пашинян интересен и нужен так же, как мертвому - припарки. Армянские СМИ с глубокой обидой на Вашингтон пишут, что президент США Дональд Трамп не собирается и думать о встрече с Николом Пашиняном.

"Армения - маленькая страна и не имеет большого стратегического значения для Соединенных Штатов Америки", - цитируют армянские СМИ спичрайтера Рейгана Кеннета Хачикяна.

Увидеть Трампа Пашиняну суждено лишь во время аудиенции вечером понедельника, когда к Трампу будут приглашены лидеры государств, прибывших на заседание ГА ООН, некоторое время спустя после речи Пашиняна. По-видимому, глава США не сможет остаться и послушать, как доблестный премьер будет расписывать свою борьбу с коррупцией. Трампу и не нужно этого делать - в любом посольстве этой страны в число штата посольства обязательно входит кадровый сотрудник ЦРУ.

Как пишут армянские СМИ, армянское лобби Америки постепенно разочаровывается в новом премьере и его словоблудии. Идею отдельной встречи между Трампом и Пашиняном подали несколько конгрессменов США, которые призвали Дональда Трампа провести специальную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По мнению экспертов, в настоящее время такие переговоры преждевременны, поскольку нет повестки дня переговоров, и поэтому встреча может быть лишь проявлением доброй воли. А добрую волю в отношении лицемера, мошенника и проходимца прямолинейный президент Америки решил не проявлять - много чести.

Заур Мехдиев