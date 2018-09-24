Иностранные спонсоры массово бегут из Армении - ИЗ-ЗА ПАШИНЯНА

"Движущей силой "бархатной революции" стало восстановление социально-экономической справедливости. Люди вышли на улицу, надеясь увидеть повышение пенсий и зарплат, сокращение безработицы и продолжающейся эмиграции", - пишет автор "открытого письма правительству", опубликованного Аравот - Новости Армении, доктор экономических наук, профессор Армен Чугурян. По мнению автора, в Армении есть серьезные деньги, с помощью которых возрождение экономики возможно.

Собственно, армянские реалии таковы, что местный бизнес традиционно предпочитает укрывать капиталы за рубежом. Это и является тревожным показателем для иностранных предпринимателей, которые опасаются вкладывать деньги в страну, где и местные не рискуют инвестировать. По сути в Армении мы наблюдаем замкнутый круг - экономический рост нуждается в инвестициях, а зарубежный капитал ожидает установления безопасной деловой атмосферы. Сущность предпринимательства такова, что пафосная риторика властей его не убеждает.

Как пишет Чугурян, развитие будущих экономических успехов необходимо начинать изнутри, а не возлагать надежды на внешних инвесторов. "...в нашей стране есть серьезные финансовые ресурсы для оживления экономики...финансово обеспеченные лица осуществляют бесперспективное строительство элитарных квартир, для реализации собственного избыточного капитала. А эти финансы всего лишь необходимо активизировать с помощью государственных рычагов и направить в более важные сферы", - считает профессор.

Автор отмечает, что правительство все еще не представляет четкой программы по развитию самодостаточной экономики, он считает необходимым развитие импортозамещения вместо бездумной погони за увеличением экспорта, предлагает экономическую амнистию для "украденного и совершившего бегство из страны капитала" с тем, чтобы вернуть их домой.

Собственно, утверждения профессора достаточно очевидны и, наверное, научно обоснованы, но не в такой "апокрифической" стране, у которой все не как у всех остальных. Дело в том, что Армения по причине своей захватнической политики находится практически в изоляции, соответственно, имеет очень ограниченный доступ на внешние рынки, да и теневая направленность и структура экономики, сформированные за последнюю четверть века, делают общепринятые экономические критерии и расчеты попросту нерелевантными. Идея добиться экономического роста за счет внутреннего рынка вообще не впечатляет, уж больно он мал. Кроме того, трудно убедить местных бизнесменов, привыкших перепродавать импортные товары с запредельной маржой, переориентироваться на импортозамещение, обещающее сравнительно скромные доходы. Тем не менее Никол Пашинян, по крайней мере, на словах полон оптимизма. "Нынешняя структура экономики Армении не дает нам никакой основы для оптимизма, ее надо изменить", - заявил на встрече с представителями армянской общины США в Нью-Йорке премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, сельское хозяйство не отвечает современным требованиям, а горнорудная промышленность - продажа национальных ресурсов. игровой бизнес порочен сам по себе. "Мы хотим превратить Армению из аграрной, горнорудной страны в высокотехнологическое государство, и это наша самая важная цель, что исходит из требований нашей среды безопасности", - заявил Пашинян. По словам премьер-министра, его правительство за 4 месяца сделало все от него зависящее для того, чтобы сохранить в стране стабильную ситуацию: "Сейчас наша самая важная задача - привлечение новых инвестиций".

Между тем, сторонние наблюдатели, некоторые представители власти и местные эксперты отмечают, что долгожданная революция не оправдала надежд армянского народа на обещанные позитивные перемены. Сегодня, после месяцев правления действующей власти, а точнее единственной персоны, принимающей государственные решения в лице самого Пашиняна, социум с горечью осознает, что с приходом к власти человека с улицы, незапятнанного связью с коррупционной системой, в плане социально-экономических благ ничего хорошего гражданам не принесло. Хваленая борьба с коррупцией обернулась банальными политическими репрессиями против богатеев, а жалкие попытки экономических реформ - налоговым террором, побуждающим крупный бизнес спешно выводить из страны капитал, в страхе потерять нажитое.

То, что видимых перемен пока еще не видно, конечно же, не показатель. Маховик экономики раскручивается медленно и не явно. Однако, показательно, как раз то, что для будущего развития экономики нет ни видимых предпосылок, ни мало-мальски внятной программы, и ни явных позитивных импульсов со стороны власти.

Пока что, Никол Пашинян лишь декларирует реформы, однако большей частью от слов не переходит к делу. В сущности он блестяще оправдывает критику своих недругов разоблачающих его некомпетентность и отсутствие опыта в государственных делах. Его неумелые действия в сфере налогообложения еще более усугубляют экономическую ситуацию, побуждают не только крупный капитал к бегству, но даже малый и средний бизнес - к отказу от предпринимательской деятельности.

Бездарная внешняя политика Пашиняна в том числе не способствует укреплению доверия местных и иностранных инвесторов. Шаткость его позиции в отношениях с Россией, вследствие его необдуманных и политически безграмотных шагов, вызывают явное неудовольствие Москвы. В результате местный бизнес еще более убеждается в необходимости выводить капиталы из страны, а иностранный, как и прежде, избегать ее. Еще более весомый фактор риска - карабахский конфликт. Бизнес, как известно, любит тишину, а вооруженный конфликт, даже в замороженном состоянии, не способствует росту капиталовложений.

Пока что, Пашиняну необходима поддержка общества на предстоящих выборах в парламент. Своей демагогией он умеет зажечь толпу, понравиться ей, однако как показывает опыт, эффективность популизма недолговечна. Раз за разом она нуждается в возгонке страстей, новых громких лозунгов, а еще лучше - дел. Неспособный к созидательству армянский премьер, вероятнее всего, прибегнет к какой-нибудь авантюре, к примеру, к военной эскалации в зоне карабахского конфликта. Итог такой опрометчивости однозначно предсказуем. Однако очередным разгромом армянских военных электорат ему не завоевать.

Р. Рахибоглу