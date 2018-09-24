Как Пашинян для армянской экономики деньги искал… и не нашёл

На сегодняшний день структура экономики Армении не дает повода для оптимизма и её следует изменить.

Об этом, как передают армянские СМИ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Нью-Йорке с представителями армянской общины США.

По словам Пашиняна, в первую очередь, необходимо усовершенствовать аграрную отрасль, которая не соответствует современным требованиям, горнорудную сферу, которая занимается продажей народных богатств, а также сферу игровых ставок.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьер Армении, правда, не стал вдаваться в подробности того, какие именно изменения и усовершенствования необходимо произвести в структуре экономики. Вместо этого Пашинян пустился в столь полюбившиеся новому политическому истеблишменту страны пространные романтические рассуждения о политике.

"Новое правительство за четыре прошедших месяца сделало все от него зависящее для обеспечения стабильности в стране, и это ему удалось. Теперь перед нами стоит вторая важная задача - привлечение инвестиций. Для этого в налоговый кодекс и судебную систему вносятся изменения, обеспечивается стабильность политической системы", - подчеркнул Пашинян.

По словам премьера, для обеспечения всего вышеуказанного необходимо в ближайшее время провести внеочередные парламентские выборы.

"Внеочередные парламентские выборы планировалось провести до июня 2019 года, однако с учетом состояния ожидания потенциальных инвесторов, которым необходима долгосрочная политическая среда и благоприятное экономическое поле, выборы должны быть проведены раньше, чтобы начать процесс восстановления экономики", - заключил Пашинян.

Инвесторам и вправду нужна стабильная политическая и экономическая обстановка. Не объяснил премьер только одного: как нынешнее руководство страны намерено обеспечивать эту самую стабильность?

По всему чувствуется, что страна всё ещё пребывает в революционной эйфории и все свои надежды связывает именно с ней. Революционная романтика, особенно когда имеет она мирный окрас, - это, конечно, очень мило, однако малоинтересно инвесторам. Более того, подобные настроения уж точно не говорят в пользу политической стабильности.

С другой стороны, было бы о чём говорить, если бы новые власти в Ереване смогли обеспечить экономическую стабильность, однако это не так. Пашинян сам признаёт, что экономика страны не внушает оптимизма. И выход из ситуации он видит в том, чтобы привлечь в страну больше инвестиций при помощи, разумеется, армянской диаспоры.

Тут, однако, глава армянского правительства явно допускает классическую ошибку, пытаясь найти ключ от закрытого сундука в самом сундуке. Да, Пашиняну удалось при поддержке народных масс свергнуть коррумпированный преступный режим т.н. "карабахского клана". Но инвесторам это неинтересно. Властям страны нечего предложить зарубежному бизнесу, а система "вы вложите - там посмотрим" не работает. Крупным компаниям и без Армении есть куда вкладываться и развиваться, а армянская диаспора за рубежом, кажется, уже порядком подустала от нескончаемых финансовых вливаний в полумёртвую экономику исторической родины.

Стоит также учитывать, что по прошествии времени роль и влияние армянской диаспоры будет ослабевать, так как люди, живущие за рубежом, со временем ассимилируются и отходят от своих корней. С каждым следующим поколением помощи от армян за границей будет всё меньше, и это естественно. Вполне вероятно, что в Ереване это понимают и явственно ощущают, потому с самого первого дня нахождения у руля страны Пашинян неустанно твердит о необходимости усилить роль диаспоры.

Вот и очередной свой зарубежный вояж лидер соседней страны посвятил сбору денег. Сначала метал копья и стрелы в адрес официального Баку, а потом говорил о необходимости усиливать политическую стабильность в стране. Вот таким парадоксальным способом, по-видимому, Пашинян и решился изменить структуру армянской экономики, в то время как начать следовало хотя бы со снижения военных расходов, что возможно в случае урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Военные кредиты России, которым вскоре может прийти конец, не сильно помогают Армении облегчить эту ставшую непосильной ношей для бюджета страны.

Что старые, что новые власти Армении отказываются признавать простую истину: основной причиной экономических проблем в Армении является нагорно-карабахский конфликт. И пока он остаётся нерешённым, всё новым и новым руководителям страны придётся ходить по миру с протянутой рукой, которая, по-видимому, так и будет оставаться пустой.