Эксперт: Российско-азербайджанские отношения принимает фундаментальный характер

Отношения России и Азербайджана не только развиваются, но и усиливаются по всем направлениям. Об этом корреспонденту АЗЕРТАДЖ сказал эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности, политолог Григорий Трофимчук, комментируя предстоящий визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан, Как передает Day.Az.

Он отметил, что на встрече высокого уровня акцент, судя по всему, будет сделан на межрегиональном сотрудничестве. "После достижения последних стратегических договоренностей, прежде всего в военно-технической сфере, следует заняться созданием новых интеграционных связей на основе уже имеющихся. Для этого президентами России и Азербайджана создана большая группа из представителей бизнеса", - сказал политолог.

"Без обсуждения карабахской проблематики такие масштабные переговоры не обходятся. На мой взгляд, для этого складывается интересный момент. Ситуация для этого готова, в том числе с учетом событий на Южном Кавказе в целом и в Армении частности. Необходимо переходить к следующему этапу. Для этого надо понять, каким образом Баку может вступить в переговоры с "новым" Ереваном, который как отмечается практически всеми экспертами, выглядит слишком не предсказуемо, в том числе и в переговорном формате. И это теперь является проблемой для обеих столиц, для Баку и Еревана. Не совсем ясно кто стоит за Николом Пашиняном. Мы видим, как проходят его встречи в США. Одноко в целом можно сказать, что визит руководства России в Азербайджан является не просто ответным, как некоторые наблюдатели пишут. Он не просто формальный. Сейчас совсем не то время и не та ситуация, что бы посещать друг друга просто так. На этом фоне в плане безопасности всего южнокавказского региона российско-азербайджанские отношения становятся не просто стратегическими, а принимает фундаментальный характер. Тем более, нельзя забывать, что Азербайджан является ключевым связующим звеном между Центральной Азией и Южным Кавказом, и Кавказом в целом, особенно после подписания правового статуса Каспийского моря",- заявил Г.Трофимчук.

Говоря о предстоящей встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, Григорий Трофимчук отметил, что это встреча поможет понять как дальше будет развиваться переговорный формат по карабахскому урегулированию. "До сих пор ясности по этому вопросу нет и встреча министров, скорее всего, пояснит ситуацию", - подчеркнул эксперт.