Эльмар Мамедъяров: Проявляя неуважение к позициям стран мира, Армения продолжает оккупацию азербайджанских территорий

25 сентября 2018 00:06

Армения, проявляя неуважение к требованиям Совета безопасности ООН, резолюциям Генеральной ассамблеи ООН, решениям Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также позициям стран мира, продолжает оккупацию азербайджанских территорий, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в понедельник в ходе своего выступления на третьем заседании Контактной группы ОИС сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

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