Глава МИД Азербайджана принял участие в министерской встрече ГУАМ-Япония - ФОТО

25 сентября 2018 06:50

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в министерской встрече ГУАМ-Япония, состоявшейся в рамках 73-го заседания Генеральной ассамблеи ООН. Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что по итогам встречи было принято "заявление для печати ГУАМ-Япония".

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