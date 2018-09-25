Глава МИД Азербайджана принял участие в министерской встрече ГУАМ-Япония - ФОТО

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял участие в министерской встрече ГУАМ-Япония, состоявшейся в рамках 73-го заседания Генеральной ассамблеи ООН. Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что по итогам встречи было принято "заявление для печати ГУАМ-Япония".

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