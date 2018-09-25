ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 82 раза.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Тагыбейли, Гарагашлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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