Первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Италию - ФОТО
25 сентября 2018 10:02 870
Первый вице-президент Aзербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Итальянскую Республику.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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