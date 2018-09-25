Первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Италию - ФОТО

25 сентября 2018 10:02

Первый вице-президент Aзербайджанской Республики Мехрибан Алиева прибыла с официальным визитом в Итальянскую Республику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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