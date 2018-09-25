Глава МИД Пакистана сделал заявление по Карабаху
Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт представляет серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе.
Как сообщает Associated Press of Pakistan, об этом сказал глава МИД Пакистана Шах Махмуд Куреши в ходе встречи Контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) на тему "Агрессия Армении против Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече присутствовали также министры иностранных дел и другие высшие должностные лица Азербайджана, Турции, Гамбии, Джибути, Марокко и Саудовской Аравии.
Куреши вновь подтвердил поддержку Пакистаном принципиальной позиции Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта.
Глава МИД Пакистана сказал, что позиция его страны по этому вопросу остается неизменной и основывается на принципах, установленных резолюциями Совета Безопасности ООН.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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