На Пашиняна подали в суд
Второй президент Армении Роберт Кочарян подал в суд иск против премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщается на официальном сайте судебной информации, сообщает verelq.am .
"Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства от публично озвученной клеветы", - отмечается в сообщении.
В настоящее время не уточняется какие именно высказывания Пашиняна легли в основу иска.
Напомним, что несколько дней назад Кочарян выступил в СМИ с предупреждением премьеру, заявив, что тот пожалеет о том, что с ним связался. "... думаю, что Никол Пашинян пожалеет о том, что связался со мной. Не думаю, что запуганный судья первой инстанции, который рассматривал мое дело, так сильно меня ненавидел, что назначил процесс на 01:30 ночи. Я понимаю, кому это было нужно", - заявил Кочарян информационному порталу "Медиамакс".
По словам Кочаряна, пришедшие к власти силы делают все возможное, чтобы изменить векторы внешней политики, обозначенные прежними властями. Поэтому представители прежней властной элиты для Пашиняна и его команды как бельмо на глазу, и они всеми правдами и неправдами пытаются от них "избавиться".
Похоже, экс-президент уже перешел от слов к делу и намерен указать Николу Пашиняну на его место.
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На Пашиняна подали в суд
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