На Пашиняна подали в суд

Второй президент Армении Роберт Кочарян подал в суд иск против премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщается на официальном сайте судебной информации, сообщает verelq.am .

"Роберт Кочарян подал судебный иск против Никола Пашиняна с требованием защиты чести и достоинства от публично озвученной клеветы", - отмечается в сообщении.

В настоящее время не уточняется какие именно высказывания Пашиняна легли в основу иска.

Напомним, что несколько дней назад Кочарян выступил в СМИ с предупреждением премьеру, заявив, что тот пожалеет о том, что с ним связался. "... думаю, что Никол Пашинян пожалеет о том, что связался со мной. Не думаю, что запуганный судья первой инстанции, который рассматривал мое дело, так сильно меня ненавидел, что назначил процесс на 01:30 ночи. Я понимаю, кому это было нужно", - заявил Кочарян информационному порталу "Медиамакс".

По словам Кочаряна, пришедшие к власти силы делают все возможное, чтобы изменить векторы внешней политики, обозначенные прежними властями. Поэтому представители прежней властной элиты для Пашиняна и его команды как бельмо на глазу, и они всеми правдами и неправдами пытаются от них "избавиться".

Похоже, экс-президент уже перешел от слов к делу и намерен указать Николу Пашиняну на его место.

Султан Керим